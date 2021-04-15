Katar sermayesi, 2011’de PSG’ye yatırım yaptığında iki büyük hayalleri vardı: Biri, dünyaca ünlü yıldızlara PSG formasını giydirmek, diğeri ise Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşmak. Son 10 yılda birçok süperstarın yolu PSG’den geçti ama Devler Ligi hayali bir türlü gerçekleşmedi. Geçen sezon finale çıkan Fransız devi, Bayern Münih’e kaybetmişti. Ancak PSG, Alman ekibinden rövanşı aldı. Çeyrek final ilk maçında 3-2 yendiği Bayern’e ikinci maçta 1-0 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Onlar ikna edecek

Barcelona’nın ardından Bayern Münih’i de saf dışı bırakan PSG, Şampiyonlar Ligi’ini kazanma konusunda hiç olmadığı kadar iddialı. Fransızlar, uğruna milyarlarca Euro harcadıkları Şampiyonlar Ligi Kupası’nı müzeye götürmenin hayallerini kuruyor. Ancak tek hayal bu değil. Fransız basınına göre PSG, Devler Ligi’ni kazanması halinde Lionel Messi’yi transfer etmek için büyük çaba harcayacak. PSG, Messi ile Neymar'ı yeniden buluşturmayı hedefliyor. Arjantinli süperstarı ikna etmek için yakın arkadaşı Neymar’ın yanı sıra PSG’nin Arjantinli hocası Pochettino devreye girecek.