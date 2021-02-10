Alman devi Bayern Münih'in yıldız oyuncularından David Alaba, kontratının biteceği sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Alaba'nın yeni durağı noktasında ise İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'in isimleri öne çıkıyor. Fakat Fransa'dan gelen haberler PSG'nin de yoğun uğraşını gösterir nitelikte.

Le10 Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain, oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyor. Sezon sonunda serbest kalacak birçok isme yönelik söylentilerin içinde yer alan PSG, bir yandan da Neymar ve Mbappe'nin sözleşmelerini uzatmaya çalışırken Alaba için de temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Barcelona, PSG ve Real Madrid'in istediği Alaba ile Tuchel'in başa geçtiği Chelsea'nin de ilgilendiği fakat İngiliz ekibinin transfer adına daha dezavantajlı durumda olduğu aktarılmakta.