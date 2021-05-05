UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

PSG'nin bir kez daha Devler Ligi zaferi hayalini ertelediği maçın ardından Ander Herrera, Leandro Paredes'in hakem Bjorn Kuipers tarafından küfürlü bir hakarete uğradığını söyledi.

Maçtan sonra RMC Sport'a konuşan 31 yaşındaki yıldız, "Biz hakemlere saygıyla yaklaşıyoruz. Bu akşamki hakem, Paredes'e küfür etti. Bunu biz söylemiş olsaydık, 3-4 maç ceza alırdık" dedi.

Kaçan final için üzgün olduğunu belirten Verratti ise; "Hakem bana küfür etti. Hakemlerle çok konuşurum ama onlara hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Söyleseydim, 10 maç ceza alırdım" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar savaştık"

Yıldız futbolcu kaybettikleri maçla ilgili de "Elbette hayal kırıklığı var çünkü buna inandık. Kırmızı karta kadar maçın içindeydik. Çok şans yarattık, onlardan çok daha iyi oynadık. İlk denemelerinde bir gol yedik. Sonuna kadar savaştık, her şeyi denedik. Futbol böyle. Üzgünüm ama ölene kadar tekrar deneyeceğiz" diye konuştu.