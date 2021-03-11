Paris Saint Germain'in süper forveti Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yine golünü attı ve Devler Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını Lionel Messi’nin elinden aldı.

2 hafta önceki ilk maçta da hat-trick yapan 22 yaşındaki oyuncu, rövanşta da fileleri havalandırdı ve bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti. Fransız yıldızı Real Madrid'in istediği biliniyor. Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fransızlar, genç yıldız için 200 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.









İlgili Haberler Manchester City'nin golcüsü İlkay Gündoğan



