Fransızların yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Paris Saint Germain'in Lyon ile deplasmanda karşılaştığı maçta iki rakip ağları havalandırmayı başaran 22 yaşındaki futbolcu, Lique 1 kariyerinde 100 gole ulaşmayı başardı.

Öte yandan ligde 20 gole ulaşan Kylian Mbappe, 5 büyük ligde Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland ve Andre Silva'nın ardından bu sezon 20 gol ve üzeri atan 6. futbolcu oldu.







