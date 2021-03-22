PSG'li Kylian Mbappe dalya dedi
Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain'in Lyon ile deplasmanda karşılaştığı maçta 2 kez rakip ağları havalandıran yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Lique 1'de 100 gole ulaştı. Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 gol ve üzerinde skor üreten 6. oyuncu oldu.
Fransızların yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Paris Saint Germain'in Lyon ile deplasmanda karşılaştığı maçta iki rakip ağları havalandırmayı başaran 22 yaşındaki futbolcu, Lique 1 kariyerinde 100 gole ulaşmayı başardı.
Öte yandan ligde 20 gole ulaşan Kylian Mbappe, 5 büyük ligde Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland ve Andre Silva'nın ardından bu sezon 20 gol ve üzeri atan 6. futbolcu oldu.
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