Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Mauricio Pochettino yönetiminde transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Transfer adına birçok yıldız oyuncunun ismi geçerken Mauricio Pochettino, sürpriz bir isme yöneldi ve Barcelona'dan Real Betis'e kiralanan Emerson Leite'yi istediğini aktardı.

Estadio Deportivo'nun haberine göre Mauricio Pochettino, Real Betis forması giyen Emerson'u çok beğeniyor. PSG'de Meunier'nin ayrılığı sonrası sağ bek için Florenzi takviyesi yapılmış olsa da Pochettino'nun Emerson talebinin yaz aylarında karşılık bulabileceği aktarılmakta.

Sezon sonuna kadar Real Betis'te kiralık olan Emerson Leite'nin Barcelona'ya döndükten sonra yeni bir takımın kadrosuna katılabileceği aktarılmakta. Barcelona, 21 yaşındaki Brezilyalı sağ beki 2019'da 12 milyon Euro karşılığında Atletico Mineiro'dan transfer etmişti.