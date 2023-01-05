Paris Saint-Germain, Brezilya yıldızı Neymar ile yollarını ayırmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile yola devam etmek isteyen PSG, yaz transfer döneminde Neymar'ı satmaya çalışacak.





BEKLENMEDİK YENİLGİ

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde favoriler arasında gösterilen Brezilya Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Brezilya, Hırvatistan'a penaltı atışlarından 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

21 MAÇTA 15 GOL, 13 ASİST

Bu sezon Fransa Ligi'nde 15 maça çıkan Brezilyalı yıldız oyuncu 11 gol atarken 11 asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta görev alan Neymar, 2 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi. Neymar, bu karşılaşmalarda ise 4 sarı kart gördü. Neymar, Fransa Kupası'nda ise 1 maçta görev aldı. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2 gol atarken asist katkısı veremedi. Neymar, tüm kariyeri boyunca 485 karşılaşmada görev aldı. Neymar, bu karşılaşmalarda 290 gol atarken 184 asist yaptı.





SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERECEK

Takımında iyi bir sezon geçiren ve güncel değeri 75 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.

BEKLENTİ 100 MİLYON EURO

PSG'nin, Brezilyalı yıldız için 100 milyon euro bandında bir bonservis belirlediği aktarıldı. Ancak Neymar'ın şu an için takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi. PSG'nin, 30 yaşındaki futbolcudan hala ekonomik olarak gelir sağlanabileceğini düşündüğü, bu nedenle ayrılığı değerlendirdiği kaydedildi.

İlgili Haberler VAR kayıtları süreci böyle yaşandı! Şok Özgüç Türkalp gerçeği





ASIL SORUN SÖZLEŞMESİ

PSG'de Neymar için asıl sorun olarak ise, Brezilyalı futbolcunun 2026'ya kadar yeni uzatılan sözleşmesi gösterildi. Neymar'ın, vergiler dışında neredeyse 40 milyon euro yıllık maaşı olduğu, bu durumun tecrübeli futbolcunun ayrılığını bir hayli zorlaştıracağı öne sürüldü.

PSG'nin, takımdaki maaş dengesini yeniden sağlamak ve yeni bir proje başlatmak istediği ve eğer Neymar takımdan ayrılırsa projeye yön verebilecekleri belirtildi.





NEWCASTLE 100 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

PSG'nin satış listesine eklediği Neymar'ı İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Newcastle United'ın, Neymar için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.



