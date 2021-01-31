İspanyol devi Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergio Ramos, yeni kontrat için görüşmelerini sürdürüyor. Eflatun-Beyazlılar, senelik 15 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki yıldız stoperden, koronavirüs nedeniyle indirim yapmasını istedi. Buna göre Başkent ekibi, Ramos'a 12 milyon Euro'luk bir teklif ile gitti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Fransız devi PSG, devreye girdi.

Teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getiren ve kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen PSG, Ramos ile masaya oturdu. Yapılan ilk görüşmeler sonucunda tecrübeli savunmacıya, 18 milyon Euro önerildi.

Ramos, Real Madrid'i bekliyor

Fransız ekibi ile anlaşmaya sıcak bakan Ramos, şimdi ise Real Madrid'in yapacağı karşı teklifi beklemeye başladı. PSG'nin hocası Pochettino'nun, "Sergio Ramos burada sürekli kazanma isteği olan bir kulüp bulacak. PSG dünyanın en büyük takımlarından biri" sözleri sonrasında pazarlıklar kızıştı.

16 yıldır Real Madrid'in formasını giyen İspanyol yıldızın, nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.