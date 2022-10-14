MENÜ

PSG'den Mbappe'ye sanal saldırı!

Fransız devi PSG'nin bir şirketle anlaşarak bazı isimlere sosyal medya üzerinden saldırılması konusunda yardım aldığı ve mağdurlar arasında Kylian Mbappe'nin de bulunduğu belirtildi.

14 Ekim 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
- A +
PSG'den Mbappe'ye sanal saldırı!

Sezon başında Real Madrid'e gitmeyen ve PSG ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Kylian Mbappe ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında PSG'nin, bir şirketle anlaşarak bazı isimlere 'sahte hesaplarla' sosyal medya üzerinden saldırılması konusunda yardım aldığı iddia edildi.

Mağdurlar arasında Mbappe'nin yanı sıra Lyon Başkanı Aulas ve Neymar’ı tecavüzle suçlayan Najila Trindade adlı kadının da adı geçtiği belirtildi. Hukukçulara göre bu iddia doğruysa Mbappe, Paris ekibiyle sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...