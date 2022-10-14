Sezon başında Real Madrid'e gitmeyen ve PSG ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Kylian Mbappe ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında PSG'nin, bir şirketle anlaşarak bazı isimlere 'sahte hesaplarla' sosyal medya üzerinden saldırılması konusunda yardım aldığı iddia edildi.

Mağdurlar arasında Mbappe'nin yanı sıra Lyon Başkanı Aulas ve Neymar’ı tecavüzle suçlayan Najila Trindade adlı kadının da adı geçtiği belirtildi. Hukukçulara göre bu iddia doğruysa Mbappe, Paris ekibiyle sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.