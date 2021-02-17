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PSG'den Mbappe için transfer kararı: 200 milyon euro

Dün akşam Barcelona deplasmanında şov yapan ve attığı 3 golle Avrupa futbolunun gündemine oturan Mbappe konusunda Paris Saint Germain kararını verdi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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PSG'den Mbappe için transfer kararı: 200 milyon euro

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Saint Germain Mbappe'nin sözleşme bitimine 2 senelik bir süre kalmasına rağmen genç forveti satmayı düşünmüyor. Real Madrid başta olmak üzere birçok dev kulübün listesinde bulunan Kylian Mbappe için İspanyol kulübünün 150 milyon euroluk bonservis belirlenmişti ancak dün akşamki hat-trick'in ardından Fransızlar oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünerek fiyatı 200 milyon euroya çektiler.

Mbappe bu sezon çıktığı 29 maçta 21 gol 9 asistlik performans sergiledi.


https://www.instagram.com/p/CLYlIkdgsG6/


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