Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin 15 yıldır süre gelen hegemonyasını yıkmaya aday olan futbolcuların başında Kylian Mbappe geliyor. Henüz 23 yaşında 5 kez Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 1 Dünya Kupası sevinci yaşayan Mbappe, geçtiğimiz sezon çok tartışılan bir sözleşmeye imzasını atmıştı.

Kylian Mbappe'nin 2021-22 Sezonunda Attığı İlk Gol





Real Madrid'in uzun süre peşinden koştuğu Kylian Mbappe, PSG'nin Katarlı sahipleri ve Fransız hükumetinin baskıları sonucu PSG ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Mbappe'nin son yılı ise opsiyonlu. Mbappe 2024 yılında PSG'den ayrılmak isterse opsiyon devreye girmeyecek ve serbest kalacak.





Tüm bu eleştirilerin altında sezona giriş yapan Kylian Mbappe, PSG formasıyla 20 maçta 19 gol 5 asistle oynadı. Fransa Milli Takımı'yla 2022 yılında 8 maçta boy gösteren genç yıldız 5 gol atarken 1 asist yaptı. Mbappe, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması altında 3 maçta 3 gol atarak ülkesinin adını son 16 turuna yazıdranların başında yer aldı.

PSG ile sözleşme yenileme görüşmelerinde futobl kamuoyundan büyük eleştiri toplayan Kylian Mbappe için PSG flaş bir karar aldı. PSG yönetimi 2023'te Mbappe'den bonservis kazanmak için oyuncunun satışına onay verecek. Birçok Avrupa devi ise Kylian Mbappe için şimdiden hazırlıklarına başlarken genç yıldızın yeni adresi de netlik kazanmaya başladı. İşte ayrıntılar...

VALENCIA İLE ZİRVEDE

2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında zirvede yer alan isimler Ekvador'dan Enner Valencia ve Fransa'dan Kylian Mbappe oldu. Valencia ve Mbappe attıkları üçer golle zirvede yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Valencia, Katar'a 2, Hollanda'ya da 1 gol attı. Mbappe ise Danimarka'ya 2, Avustralya'ya 1 gol atmayı başardı.

Katar'daki şampiyonada 12 oyuncu ise fileleri ikişer kez havalandırdı.





DÜNYA KUPASI'NDA ZİDANE'I GEÇTİ PELE'Yİ YAKALADI

Henüz ikinci Dünya Kupası'nı oynayan 23 yaşındaki golcü, şimdiden 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. Bununla birlikte genç yıldız, Fransız efsane Zidane'ın 5 Dünya Kupası golünü de geçmiş oldu. Aynı zamanda milli takımda Zinedine Zidane'ın 31 gollük sayısıyla da eşitledi.

Kylian Mbappe, maçta bulduğu 2 golle birlikte toplam 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. 23 yaşındaki Fransız yıldız, Brezilya efsanesi PELE'nin 24 yaşından önce attığı 7 Dünya Kupası golü rekoruna da ortak oldu.





GALTIER: MBAPPE BURADA MUTLU

Kylian Mbappe hakkındaki ayrılık haberlerini değerlendiren Galtier, "Kylian'ın durumu da Messi ile aynı. Eğer bir oyuncu kulübünde mutlu ise ayrılmak için bir sebebi olmaz. Mutlu olmak için de işinizden keyif almalısınız.

Şu anda herkes işinden keyif alıyor ve kimsenin ayrılmak için bir sebebi yok. Kylian'ın burada kalma sebebi hiçbir zaman para olmadı. O, gerçekten PSG'yi çok seviyor ve burada mutlu olduğuna eminim." sözlerini kullanmıştı.





Galtier ayrıca Messi'nin olası ayrılığına dair, "Messi'nin Dünya Kupası'ndan sonra performansının düşüp düşmeyeceğini kimse bilemez ama bunu neden düşüneyim ki? Bu düşüncenin altında Messi'nin yalnızca Dünya Kupası için hazırlandığı yatıyorsa buna katılmıyorum.

Leo'nun takımda kalıp kalmayacağı birçok parametreye bağlı. En önemlisi de kendi isteği. Burada mutlu mu veya PSG'de devam etmek istiyor mu? sormamız gereken sorular bunlar. Messi ile bu konu hakkında hiç konuşmadım. Bu Luis Campos ve oyuncu arasında görüşülen bir konu." demişti.

PSG'DEN MBAPPE İÇİN AYRILIK KARARI

Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile fırtınalar estiren Kylian Mbappe için PSG ayrılık kararı aldı. Fransız basınında yer alan habere göre PSG yönetimi 2025 yılına kadar 1 yılı opsiyonlu sözleşme yenileyen Mbappe'den bu sezon sonu bonservis geliri elde etmeyi planladığını aktardı.





Haberde PSG'nin 2024'te boşa çıkması beklenen ve opsiyonu maddesini devreye sokmayacağı düşünülen Mbappe'den yaklaşık 200 milyon Euro civarında bir gelir beklediği ve yeniden yapılanma sürecine girileceği belirtildi.

Kylian Mbappe'nin geçtiğimiz sezonun sonunda PSG ile sözleşmesi sons ermiş ve uzun süre Real Madrid genç yıldızın peşinden koşmuştu. Real Madrid imza aşamasına getirdiği Mbappe'den son anda vazgeçmek zorunda kalmıştı.

PSG'nin Katarlı yönetimi ve Fransız hükumetinin baskılarına dayanamayan Mbappe, PSG ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

PSG, Kylian Mbappe'ye sözleşme yenilemesi için 300 milyon Euro imza parası ödedi. Ayrıca yıldız ismin sportif direktör ve teknik direktör seçimine de müdahil olacağı kararlaştırılmıştı.

TRANSFER SAVAŞI: REAL MADRID, CHELSEA, MANCHESTER UNITED, M.CITY VE LIVERPOOL

PSG yönetiminin Kylian Mbappe için aldığı bu kararın ardından İspanyol ve İngiliz basını Mbappe için transfer haberlerini servis etmeye başladı. Real Madrid'in Fransız yıldıza yakın ilgi gösterdiği İspanyol basınında geniş yer bulmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda Marca, Real Madrid'in Kylian Mbappe için yeniden devreye girebileceğini iddia etmişti. Haberde Mbappe'nin PSG'den ayrılmak istediğine yer verilmişti.

The Athletic ise PSG yönetiminin Mbappe'de tutumunu ve stratejisini tamamen değiştirdiğini, 2023 sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağını öne sürdü.

The Mirror, Manchester United'ın Ronaldo'nun halefi olarak Kylian Mbappe'yi kadroya katmak istediğini iddia etti. Haberde finansal sorunu bulunmayan Manchester City ve Chelsea'nin de genç yıldız için devrede olduğu belirtildi.

İlgili Haberler Galatasaraylı Cicaldau için son karar verildi!





KLOPP İSTEDİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

İspanya'dan Defensa Central'in haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'den vazgeçmedi. Perez, Mbappe'nin PSG'den 2025 sonuna kadar alacağı 630 milyon Euro'yu oyuncuya veremeyeceğini fakat Real Madrid'de en fazla kazanan oyuncu olma garantisi verebileceği iddia edildi. İmaj hakları da Mbappe'nin elinde bulunacak.

Fakat yine Defensa Central'da yer alan habere göre Mbappe, Liverpool'da forma giymek istiyor. Haberde Liverpool-Mbappe iddiaları için "Bu konuda en şanslı görünen İngiliz kulübü, 23 yaşındaki oyuncuyla geçen yaz temas kuran Liverpool. Jürgen Klopp bu kıştan itibaren PSG ile iletişime geçmeleri için Liverpool yönetimine baskı yapıyor." ifadelerine yer verildi. (Skorer)