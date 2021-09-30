PSG’den Manchester City’ye Messi bariyeri!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Paris Saint- Germain, Manchester City’yi konuk ettiği mücadelede, rakibi karşısından 2-0’lık skorla galip ayrıldı. PSG’nin gollerini Isrissa Gueye ve Lionel Messi kaydetti. Arjantinli süperstar, böylece yeni takımı için ilk golünü atmış oldu. Messi, attığı klas gole ek olarak karşılaşmanın son bölümünde Manchester City’nin kazandığı bir frikik pozisyonunda PSG barajının arkasına uzanmasıyla da gündem oldu.

‘Senin yerine ben yapacağım derdim’

Eski İngiliz futbolcu ve yorumcu Rio Ferdinand, BT Sport’a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnanamadık. O tarihin en iyilerinden biri, en ama en iyisi. Pochettino antrenmandayken birinin çıkıp, “Hayır, hayır, bu Messi’ye olamaz” demesi gerekirdi. Bunu yapamazsın, saygısızlık. Olmamalıydı. Takımda olsaydım ona ‘Sakin ol, bunu senin için ben yapacağım” derdim. Messi böyle bir oyuncu değil” dedi.

Lionel Messi: Mükemmel gece

Mücadelenin ardından açıklamada bulunan Leo Messi ise, “Harika bir rakibe karşı oynadık ve mükemmel bir geceyi geride bıraktık. Brugge beraberliğinden sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Gol attığım için çok mutluyum. Son zamanlarda çok fazla süre alamadım ve bu stadyumda daha önce yalnızca bir maça çıkabilmiştim. Yavaş yavaş uyum sağlıyorum. Önemli olan kazanmaya devam etmemiz” dedi. Messi’nin maç sonu soyunma odasında Neymar ve Mbappe’yle verdiği poz da gündem yarattı.

Lionel Messi'in barajdaki ve maç sonundaki bu pozları, attığı goller kadar konuşuldu.