Christophe Galtier yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için harekete geçti.

TyC Sports'ta yer alan habere göre kulüp yöneticileri ve Luis Campos, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Kulüp ile futbolcu arasında görüşmeler gelecek hafta başlayacak.

Sezona iyi başladı

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan dünya futbolunu sarsan bir hamleyle ayrılarak, PSG'nin yolunu tutan Messi, ilk sezonunda eleştirilerin odağında yer almıştı. Ancak 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar futboluyla alkışları topladı ve 9 maçta 4 gol, asistlik performansa imza attı.

Bir diğer isim Sergio Ramos

PSG'nin sözleşmesini uzatmak istediği bir diğer yıldız ise 36 yaşındaki İspanyol stoper Sergio Ramos. Teknik Direktör Galtier'in savunmada en güvendiği isimler arasında yer alan Ramos'un

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