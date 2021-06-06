Paris Sanit Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'nin takımdaki geleceğiyle ilgili kulüpten açıklama geldi.

Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili Fransız basınından L'Equipe'e röportaj verdi. Al-Khelaifi yaptığı açıklamada, " Açık konuşacağım Mbappe'yi satma gibi bir düşüncemiz bulunmuyor. Onu serbest bırakmayacağız. Yeni sözleşme imzalama konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Umarım ortak bir nokta bulacağız. Burası Paris, onun ülkesi. Sadece bir futbolcu olmak değil, aynı zamanda Fransa Şampiyonasını, ülkesini ve başkentini tanıtmak gibi bir misyonu var" dedi.

"En iyisi"

Katarlı iş adamı ayrıca, 22 yaşındaki futbolcunun şu anda en iyi oyuncularından biri oldunu ve önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or'u kazanacağını sözlerine ekledi.









47 maçta 53 gole katkı

PSG ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe'nin adı Barcelona ve Real Madrid ile anılıyordu. Fransız forvet bu sezon Başkent ekibiyle lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 47 maçta 42 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.