PSG’den Kante’ye servet

Teknik direktör Thomas Tuchel önderliğinde şimdiden kesenin ağzını açmaya hazırlanan Başkent temsilcisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin yıldız orta saha oyuncusu N’Golo Kante için girişimlere başladı. PSG’nin 28 yaşındaki Fransız futbolcuyu kadrosuna katabilmek için 70 milyon Euro’yu (470 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi. Kante’nin de bu transfere sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Real Madrid'de Gareth Bale ayrılıyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de takımın yıldızı Gareth Bale, ayrılık sinyallerini verdi. Önceki gün La Liga’nın son haftasında Real Betis karşılaşmasından 2-0’lık yenilgiyle ayrılan Eflatun- Beyazlılar’da Galli futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki yıldız, “Eğer beni göndermek istiyorlarsa bana her yıl para ödemek zorundalar. Eğer ödemezlerse burada kalırım. Beni oynatmazlarsa golf oynamak pahasına burada kalacağım” dedi.

Roma'da hedef Marcelo Bielsa

Sezona Eusebio Di Francesco ile başlayan, geçici olarak Cladiu Ranieri’yi göreve getiren İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Marcelo Bielsa’yı takımın başına geçirmek için harekete geçti. Sarı- Kırmızılılar’ın, Bielsa’nın şu anda İngiltere Championship’te Leeds United’ın başında Premier Lig’e çıkma savaşı vermesi nedeniyle teklifini sezon sonunda yapacağı öğrenildi. Eğer Bielsa, Roma’nın başına geçerse aynı zamanda milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de hocası olacak.

Bayern rotayı Sane'ye çevirdi

Bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile şampiyonluk yaşayan tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Leroy Sane’ye Bayern Münih kancası... Alman devinin, City’nin hocası Pep Guardiola ile sıkıntılar yaşayan 23 yaşındaki yıldız kanat oyuncusundan olumlu geri dönüş aldığı bildirildi. Kendi ülkesine dönmeye sıcak bakan Sane’nin, son kararını gelecek hafta vereceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Conte’yi CR7 istememiş!

İtalya Serie A’da üst üste 8. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Juventus için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basınından La Gazetta Della Sport’un haberine göre teknik direktör Masimilliano Alegri ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar’ın, Antonio Conte’yle masaya oturduğu yazıldı. Görüşmelerde olumlu aşamalar kaydeden Torino temsilcisinde transfere ise takımın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo engel oldu. CR7 ve arkadaşlarının Conte’yi istememesi üzerine de bu transfer çıkmaza girdi. Juve’nin yeni hoca arayışlarına başladığı öğrenildi.