Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yarışını sürdüren PSG, yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro adına da çalışmalara başlamış durumda. PSG Sportif Direktörü Leonardo, yeni sezonda Mauricio Pochettino'ya sunmak istediği kadro adına ilk hedef olarak Napoli'den Fabian Ruiz'i belirledi.

Corriere dello Sport'a göre PSG, Napoli'nin İspanyol yıldızı için girişimlere başladı. İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Fabian Ruiz'in bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.

Real Madrid ve İngiliz devlerinin de listesinde olduğu belirtilen Fabian Ruiz için PSG'nin 60 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli önermesi bekleniyor.