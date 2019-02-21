PSG’den dev anlaşma! 301 milyon...

Forma sponsoru Fly Emirates ile kontratı sezon sonu bitecek olan PSG, yine bir havayolu şirketi olan Qatar Airways ile dev bir anlaşmaya hazırlanıyor.

21 Şubat 2019, Perşembe 06:32
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PSG’den dev anlaşma! 301 milyon...

Sezon sonunda forma sponsoru Fly Emirates ile kontratı bitecek olan Fransa Ligue 1 devi PSG, dev bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor...

Emirates’ten senelik 30 milyon Euro (180 milyon TL) kazanan Paris temsilcisi, yine bir havayolu şirketi olan Qatar Airways ile masaya oturacak. Başkent ekibinin hedefi ise seneliği 50 milyon Euro’dan (301 milyon TL) 10 yıllık bir sözleşme imzalamak. İki tarafın, sezon biter bitmez görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

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