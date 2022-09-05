Transferlere harcadığı paralar ve futbolculara sunduğu yüksek ücretli sözleşmeler ile sık sık gündeme gelen Fransız devi Paris Saint-Germain'in Başkanı Nasser Al-Khelaifi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Foor Mercato'da yer alan habere göre bazı kulüplerin çok fazla borç içerisinde olduğunu belirten Al-Khelaifi, "Bazı kulüplerin 1.8 milyar Euro borcu var. Sağlıklı değil, futbol için bir felaket. Allah'a şükür bizim borcumuz yok. Adil olmak gerekirse Covid nedeniyle, diğer kulüplerle birlikte para kaybettik ama saklayacak bir şeyimiz yok. Bazı kulüplerin büyük borçları var ve bu risk futbol için bir tehlike." dedi.

Barcelona'ya gönderme

Al-Khelaifi'nin bu sözlerinin, ekonomik olarak zor günler geçirmesine rağmen transfer döneminde yıldız isimleri yüksek bonservis bedelleri ile kadrosuna katan Barcelona'ya yönelik olduğu düşünülüyor.

Avrupa Süper Ligi

Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından ortaya atılan ancak hayata geçirilemeyen Avrupa Süper Ligi hakkında da görüşlerini paylaşan Al-Khelaifi, "Taraftarlara ve medyaya saygı duymalıyız, futbol ekosistemi bazı kulüplerden çok daha büyük. Avrupa Kulüpler Birliği'nden meslektaşlarım ve ben Süper Lig 'den yana değiliz." sözlerini dile getirdi.



