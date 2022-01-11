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PSG'den Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

Konyaspor'un millî oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucundaki vefatı spor dünyasında derin bir üzüntü yaratırken Fransız devi PSG de bir başsağlığı mesajı paylaştı.

11 Ocak 2022, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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PSG'den Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

Konyaspor 'un millî oyuncusu Ahmet Çalık'ın sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Türk sporunun henüz 27 yaşında bir kaza sonucunda kaybettiği Ahmet Çalık için Fransız devi PSG de bir başsağlığı mesajı paylaştı. 

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PSG'nin mesajında, "Paris Saint-Germain, Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine taziyelerini iletiyor. Konyaspor'a kulüp olarak destek ve dayanışma adına en iyi dileklerimizi gönderiyoruz" ifadeleri kullanıldı. 


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