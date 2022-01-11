Konyaspor 'un millî oyuncusu Ahmet Çalık'ın sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Türk sporunun henüz 27 yaşında bir kaza sonucunda kaybettiği Ahmet Çalık için Fransız devi PSG de bir başsağlığı mesajı paylaştı.

PSG'nin mesajında, "Paris Saint-Germain, Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine taziyelerini iletiyor. Konyaspor'a kulüp olarak destek ve dayanışma adına en iyi dileklerimizi gönderiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



