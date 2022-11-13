Fransa Ligue 1'in 15. haftasında lider Paris Saint-Germain sahasında Auxerre'i konuk etti. Parc des Princes'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında ev sahibi ekip Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi. 51. dakikada Carlos Soler'in attığı golle fark ikiye çıktı. Bu golden beş dakikada sonra bu kez Hakimi sahneye çıktı ve farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

81. dakikada ise oyuna 61. dakikada giren Renato Sanches fileleri havalandırdı: 4-0. Karşılaşmada son sözü ise Ekitike söyledi. Genç oyuncunun 84. dakikada attığı gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi: 5-0.





Bu skorun ardından zirvede yer alan PSG puanını 41'e yükselti. 13 puanda kalan Auxerre ise 15. sırada yer aldı.

Fransa Ligue 1'de Dünya Kupası arasının ardından PSG sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Auxerre ise sahasında Monaco'yu konuk edecek.