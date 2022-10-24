Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe başta olmak üzere birçok sansasyonel transfer yapan Fransız devi PSG bu kez gözünü geleceğin yıldızına dikti. Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimallerinin doğduğu ve iddiaların arttığı bu dönemde Fransız ekibi şimdiden geleceğe yatırımı düşünmeye başladı.

Altın çocuk listede

Bu doğrultuda harekete geçen Başkent temsilcisi rotasını Brezilya'ya çevirdi. Güney Amerika ülkelerinden çıkan potansiyelli yıldızları listesine alan PSG, Palmeiras'ın altın çocuğu için kesenin ağzını açtı.





Sadece 10 profesyonel maçı var!

Yeşil-Beyazlılar ile daha bu sezon profesyonel sözleşme imzalayan 16 yaşındaki Endrick için Fransız devi, Palmeiras'a 20 milyon Euro teklif etti. Henüz sadece 10 profesyonel maçı olmasına rağmen 6 gol atan genç forvet için gelen bu teklifi Brezilya temsilcisinin reddettiği iddia edildi.

35 milyon Euro...

Diario Sport'un haberine göre; 16 yaşındaki yıldız için Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea ve Arsenal'in de devrede ancak ilk resmi teklif PSG'den geldi. Palmeiras'ın ilginin yüksek olduğu Endrick için 35 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

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