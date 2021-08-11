Paris Saint-Germain, 'yılın transferi' olarak nitelendirilen hamle ile Lionel Messi'yi transfer etti. Bu hamlenin ardından taşlar adeta yerinden oynadı. Fransız devinin gözdesi haline gelen ve önemli bir maaş alan Messi'nin ardından bir başka süper yıldız Mbappe hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınının iddiasına göre ise Mbappe, takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor. Mbappe'nin takımdan ayrılma kararını yönetime ilettiği de öğrenildi. Messi’nin imza töreninde ise PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe’nin takımdan ayrılmak istemediğini söylemişti.

Geçen sezon 27 golle gol kralı olan Mbappe'nin 2021-22 sezonu sonunda sözleşmesi bitiyor. Mbappe'nin adı uzun zamandır Real Madrid ile anılıyor. Yıldız oyuncunun bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu da biliniyor.