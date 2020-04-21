Fransız devi PSG, sol bekte Bernat'ın yedeği konumundaki Kurzawa'nın bu yaz kontratının bitmesiyle takımdan ayrılacak olması nedeniyle alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Alex Telles'in transferi için çalışmalarını sürdüren PSG'de bu kez gündeme Tottenham'ın sol beki Danny Rose geldi.

Football Insider'a göre Kurzawa'nın Arsenal ile anlaşması sonrası PSG, daha önce de listesinde yer alan Danny Rose'u kadrosuna katma yoluna gidebilir.

29 yaşındaki Rose, devre arasında Newcastle United'a kiralanmıştı ve bonservisinin olduğu Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.