PSG'de sol beke Danny Rose iddiası

Layvin Kurzawa'nın ayrılığı sonrası sol beke takviye yapmayı planlayan PSG'de gündeme gelen son isim, İngiliz oyuncu Danny Rose oldu.

21 Nisan 2020, Salı 16:09 Son Güncelleme:
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PSG'de sol beke Danny Rose iddiası

Fransız devi PSG, sol bekte Bernat'ın yedeği konumundaki Kurzawa'nın bu yaz kontratının bitmesiyle takımdan ayrılacak olması nedeniyle alternatif arayışlarını sürdürüyor. 

Alex Telles'in transferi için çalışmalarını sürdüren PSG'de bu kez gündeme Tottenham'ın sol beki Danny Rose geldi. 

Football Insider'a göre Kurzawa'nın Arsenal ile anlaşması sonrası PSG, daha önce de listesinde yer alan Danny Rose'u kadrosuna katma yoluna gidebilir. 

29 yaşındaki Rose, devre arasında Newcastle United'a kiralanmıştı ve bonservisinin olduğu Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 

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