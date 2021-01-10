Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, kadrosunu güçlendirmek adına önemli isimlere yönelmiş durumda. Dele Alli, Harry Kane, Sergio Aguero gibi isimlerin gündemde olduğu aktarılırken son olarak ise Manchester United'dan Paul Pogba'nın ismi öne çıktı.

Daily Star'a göre sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Paul Pogba için Pochettino'nun PSG'si devrede... Pochettino'nun Pogba hakkında PSG'ye güç katacak ideal oyuncu düşüncesinde olduğu ve yaz transfer döneminde Fransız devinin Pogba'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı belirtildi.











