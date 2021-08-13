Lionel Messi transferiyle kadrosunu oldukça güçlendiren PSG'de Kylian Mbappe'nin durumu merak ediliyor. Mbappe'nin takımdan ayrılacağı söylentileri çıksa da PSG'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, bunun gerçekleşeceğini düşünmüyor.

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Kylian, bizim oyuncumuz ve öyle de olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin gelişi sonrası takımdaki yerini kaybedeceği düşünülen ve İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre Roma'ya transfer olabileceği belirtilen Mauro Icardi hakkında da konuşan Pochettino, "Mauro da bizim kadromuzun bir parçası. Futbolda her şey olabilir ama Mauro, şu an için burada. Onun burada bir geleceği olmadığını düşünmek için herhangi bir sebep yok" dedi.