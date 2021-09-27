Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG, sahasında ağırladığı Montpellier'yi 2-0 mağlup etti. Sonuçlar iyi gitse de PSG'de Donnarumma'nın az oynamaktan şikayetçi olduğu, Messi'nin Lyon maçında oyundan çıkarılmasına sinirlendiği belirtilirken şimdi de Neymar - Kylian Mbappe gerginliği gündem oldu.





Montpellier maçının 60. dakikasında bomboş pozisyondayken Neymar'dan pas alamayan Mbappe, 88. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiğinde Brezilyalı yıldıza olan öfkesi dikkat çekti. Neymar hakkında kulübede konuşan ve bu anlar ekrana yansıyan Mbappe, "Bana pas atmıyor" ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin kenardaki sinirli halleri dikkat çekti. [Anthony Dibon/Icon Sport]

L'Equipe, Lionel Messi'nin gelişi sonrası Neymar ve Kylian Mbappe'nin arasının açıldığını belirtiyor. Yaz aylarında Real Madrid'e transfer olmak isteyen fakat bu transferi gerçekleşmeyen Kylian Mbappe, Ligue 1'de son 3 maçta gol atamazken Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçıyla birlikte son 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.