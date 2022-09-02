Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi geride kalırken, Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar ile yollarını ayırmak için son bir hamle gerçekleştirdiği ileri dürüldü.

Marca'da yer alan habere göre Fransa ve İngiltere'de geride kalan transfer döneminin son anlarında Paris Saint-Germain, takımın yıldız futbolcusu Neymar'ı Manchester City'ye önerdi. Ancak Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibi, PSG'den gelen teklifi kabul etmedi ve Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalamak istemedi.

Sorun yaşanması istenmiyor

Neymar'ın sezona oldukça başarılı performanslar ile başlamasına rağmen Fransız ekibinin, Brezilyalı yıldızın Kylian Mbappe ile sorun yaşamaması ve soyunma odasında herhangi olumsuzluk yaratmaması için bu kararı aldığı belirtildi.

Ancak transfer döneminin başında Haaland ile sözleşme imzalayan Manchester City, Neymar'ım kalitesine rağmen takımın işleyişi üzerinde yaratacağı olası etkileri nedeniyle teklife olumlu dönüş yapmadı.

Chelsea iddiası

Geçtiğimiz gün Neymar'ın ismi Chelsea ile anılmış ve kulübün yeni sahibi Todd Boehly'in Brezilyalı futbolcu için harekete geçebileceği iddia edilmişti.

Neymar-Mbappe krizi

Sezonun başlangıcında PSG'de Neymar-Mbappe krizi meydana geldi. İki yıldız futbolcunun penaltı vuruşu konusunda yaşadığı anlaşmazlık, basına ve sosyal medyaya yansımıştı. Kulüp ise yapılan görüşmeler sonucunda sorunun ortadan kalktığını belirtmişti

Sezona fırtına gibi başladı

PSG'de geçirdiği diğer sezonların aksine Neymar bu yıla adeta fırtına gibi başladı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız 6 maçta, 9 gol ve 6 asistlik başarılı bir performans gösterdi.

Tarihi bonservis

2017 yılında 222 milyon Euro'luk, Avrupa futbolunu adeta sarsan bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olan Neymar, performansıyla sık sık eleştirilerin odağında yer almıştı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon PSG ile 28 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.

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