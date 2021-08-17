PSG'de Messi'den sonraki hedef Cristiano Ronaldo
Lionel Messi'yi renklerine bağlayarak dünya çapında ses getiren bir transfere imza atan Paris Saint Germain'in sıradaki hedefi Cristiano Ronaldo. PSG, Juventus ile Haziran 20222'de sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldızı gelecek sezon renklerine bağlamak istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Messi ve Ronaldo takım arkadaşı olacak.
Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint Germain ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sky Sports'un haberine göre Fransız devinin transferdeki yeni hedefi Cristiano Ronaldo. PSG'nin Juventus ile Haziran 20222'de sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldızı gelecek sezon renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Ronaldo, 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen kontrat uzatma konusunda henüz İtalya deviyle görüşme gerçekleştirmedi. Ronaldo, Paris Saint Germain'e gitmesi halinde Lionel Messi ile takım arkadaşı olacak.
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Pogba'da gündemde
Haberde Fransız ekibinin Manchester United ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba'yı da kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.