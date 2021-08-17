Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint Germain ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre Fransız devinin transferdeki yeni hedefi Cristiano Ronaldo. PSG'nin Juventus ile Haziran 20222'de sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldızı gelecek sezon renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Ronaldo, 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen kontrat uzatma konusunda henüz İtalya deviyle görüşme gerçekleştirmedi. Ronaldo, Paris Saint Germain'e gitmesi halinde Lionel Messi ile takım arkadaşı olacak.





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Pogba'da gündemde

Haberde Fransız ekibinin Manchester United ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba'yı da kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.