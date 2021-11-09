Carlo Ancelotti'nin takımın başına geçmesiyle yeni kadro planlamasına giren Real Madrid'in transfer hedefi Kylian Mbappe ve Erling Haaland. İspanyol devi, iki yıldız golcüyü kadrosuna katarak yeni bir hücum hattı oluşturmak istiyor. İddialara göre PSG, Mbappe takımdan ayrılırsa yerini Benzema ile doldurmayı hedefliyor.

El Nacional'de yer alan habere göre Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi kadrosuna katması halinde PSG, Eflatun-Beyazlı ekibin golcüsü Karim Benzema'yı transfer etmek istiyor.

Öncelik Real Madrid'in

Her ne kadar PSG, Benzema ile kadrosunu güçlendirmek istiyor olsa da, Fransız golcünün ilk tercihi Real Madrid. İspanyol ekibinde mutlu olan futbolcu sözleşme uzatma teklifi gelirse Madrid'de kalmaya sıcak bakıyor.



