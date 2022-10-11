PSG'de Mbappe depremi! İhanet şoku
İspanyol gazetesi Marca’nın gündeme bomba gibi düşen haberine göre Fransız yıldız Kylian Mbappe ile kulübü PSG arasındaki ipler tamamen koptu. Taraflar arasındaki görüşmeden şok eden detaylar ortaya çıkarken 'ihanet' detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 devi PSG ile süper yıldız Kylian Mbappe arasında şok bir gelişme meydana geldi.
MBAPPE, OCAK'TA AYRILIYOR
Fransız RMC’nin de doğruladığı habere göre PSG ile Mbappe ilişkileri geri dönülemez şekilde bitti. Yıldız oyuncu Ocak ayında ayrılmak istediğini şimdiden kulübe bildirdi.
PSG'DEN REAL MADRİD YASAĞI
Kylian Mbappe ile PSG arasındaki görüşmeden şok eden detaylar da gün yüzüne çıktı. Fransız yönetiminin Mbappe’nin ayrılığı için işbirliğine hazır olduğu belirtilirken ortaya şaşırtan bir şart koydu. PSG yönetimi yaz ayında yaşanan Mbappe – Real Madrid görüşmelerinden intikam almak istercesine, yıldız oyuncusunu Real Madrid’e satmayacağını bildirdi. Nasser El-Khalifi yönetimi, Mbappe’nin Real Madrid dışında her kulübe gidebileceğini belirtti.
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MBAPPE, İHANETE UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Marca’nın edindiği bilgilere göre Kylian Mbappe, PSG’nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyor ve bu yüzden bir anda önce takımdan ayrılmak istiyor. Paris ekibi yönetiminin sözleşme yenilerken Mbappe’ye verdiği birçok sözü tutmadığı belirtilirken anlaşmanın açıklandığı gibi 2025’e kadar değil, 2024’e kadar olduğu belirtildi.
Bu yaşananları ihanet olarak nitelendiren Mbappe’nin ve Real Madrid’in, PSG’nin koyduğu şarta nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.
MBAPPE'NİN PERFORMANSI
Bu sezon PSG forması altında 17 maçta 1321 dakika süre alan Mbappe, 13 gol kaydetti. Fubolcu geçen sezon 46 maçta 39 gol atıp 21 kez de asist yapmıştı.