Geçtiğimiz günlerde bitime 4 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint Germain'in teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edildi.

Le Parisien'de yer alan habere göre lig şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Mauricio Pochettino'nun Fransız ekibindeki macerası sona geliyor. Kulüp, ligde kazanılan şampiyonluğa rağmen Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından Arjantinli teknik adam ile yola devam etmeye sıcak bakmazken, teknik direktörlük görevi için adaylarını da belirledi.

Conte ve Zidane listede

Yeni teknik direktör adaylarını belirleyen Fransız ekibinin listesinin ilk sırasında Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane bulunuyor. Ancak Fransız teknik adamın hedefi Didier Deschamps döenmi sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek.

PSG'nin bir diğer adayı ise Tottenham teknik direktörü Antonio Conte. İtalyan teknik adam, Zinedine Zidane'ın aksine iki yıllık bir anlaşmayla Paris ekibinin başına geçmeye sıcak bakıyor.

Ayrıca PSG kontratında 1 senesi daha bulunan Pochettino'yu görevden alması halinde kendisi ve teknik ekibine 12,6 milyon Sterlin'lik bir ücret ödemesi gerektiği de aktarılanlar arasında yer alıyor.



