PSG'de şu ana kadar toplam 3 maçta 191 dakika süre alan Lionel Messi, hafta arasındaki Metz mücadelesinin ardından Montpellier maçını da kaçırıyor. PSG'den yapılan resmi açıklamada Messi'nin tedavisine devam edildiği belirtildi.

22 Eylül Çarşamba günü oynanan Metz mücadelesinin kadrosunda yer almayan Messi, 25 Eylül Cumartesi günü oynananacak Montpellier maçında da kadroda yer alamayacak.

PSG'den yapılan resmi açıklamada, tedavi süreci kapsamında bugün çalışmalara başlayan Messi'nin gelişmeler doğrultusunda pazar günü çalışmalarda bir sonraki aşamaya geçebileceği belirtildi.