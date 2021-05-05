Fransız basınında yer alan habere göre; Kylian Mbappe'yle sözleşme uzatamayan PSG, aynı durumu Liverpool ile yaşayan Mohamed Salah'a yöneldi. Fransız kulübü, Şampiyonlar Ligi'nin kaybedilmesinden sonra takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve sözleşmesinde 1 senelik süre kalan Mbappe'nin yerine Salah'ı istiyor.

80 milyon euro!

Liverpool ile de sorunlar yaşadığı bilinen ve 2023'te kontratı biten Salah'ın da İngiltere'de kalmaya sıcak bakmadığı biliniyor. PSG, Mbappe'den gelecek bonservis bedelinin büyük bölümünü Salah için harcayacak. Fransızların Liverpool'a 80 milyon euro önermeye hazırlandıkları yazılırken, Mbappe'den de en az 110 milyon euro gelir elde edilmesi planlanıyor.

Mbappe'yi Real Madrid ve Barcelona çok istiyor ve genç Fransız, Haaland'la birbirlerinin alternatifi konumunda bulunuyorlar. Mohamed Salah bu sezon çıktığı 46 maçta 29 gol atıp 4 asist yaparken, Mbappe ise 43 maçta 37 gol 10 asistlik harika bir performans gösterdi.

İspanyol medyasında da Neymar'ın PSG'den ayrılıp Barcelona'ya dönmek istediği yazıldı.







