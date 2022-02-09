Paris Saint-Germain, Real Madrid'in yoğun ilgisi nedeniyle Kylian Mbappe'yi elinde tutmak için büyük bir zorlukla karşı karşıya. Fransız yıldızın takımdan ayrılma olasılığının farkında olan takım, şimdiden Mbappe'nin yerini doldurmak için arayış içerisinde.

Takımın sportif direktörü Leonardo ise Mbappe'nin ayrılışının gerçek bir olasılık olduğunu biliyor ve bu nedenle yıldız futbolcunun yerini doldurmak için alternatif isimler ile görüşmelere başlamış durumda.

Sezon sonu Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Norveçli forvet Erling Haaland ise bu listedeki ilk isim. Dortmund'un golcü ismi Haaland, Avrupa'nın en gözde isimlerinden birisi ve birçok kulübün transfer radarında yer alıyor.

İlk görüşmeler yapıldı

L'Equipe'te yer alan habere göre, Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile Leonardo arasında şimdiden ilk görüşmeler yapıldı. İddialara göre yıldız futbolcu için konuşulan bonservis bedeli 75 ile 90 milyon Euro arasında.

Pogba da listede

Haaland'ın yanı sıra Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba da PSG'nin transfer listesinde yer alıyor.

Pogba'nın İngiliz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve Mbappe'nin doğrudan yerine geçmeyecek olsa da, zaten güçlü olan PSG kadrosunun orta sahasına ekstra bir güç katacağı düşünülüyor.







