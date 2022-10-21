Fransız devi PSG'de yeni sözleşmesinde takımla ilgili kararlarda söz hakkı olduğu konuşulan Kylian Mbappe'nin, disiplinsiz davranışları sebebiyle Neymar'ı istemediği öğrenildi.

PSG'nin, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırması halinde bunun bedelinin, yaklaşık 300 milyon Euro'yu bulacağı konuşuluyor.