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PSG'de kriz! Mbappe, Neymar'ı istemiyor!

Fransız devi Paris Saint Germain'de yeni sözleşmesinde takımla ilgili kararlarda söz hakkı olduğu konuşulan Kylian Mbappe'nin, disiplinsiz davranışları sebebiyle Neymar'ı istemediği öğrenildi. PSG'nin, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırması halinde bunun bedelinin, yaklaşık 300 milyon Euro'yu bulacağı konuşuluyor.

21 Ekim 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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PSG'de kriz! Mbappe, Neymar'ı istemiyor!

Fransız devi PSG'de yeni sözleşmesinde takımla ilgili kararlarda söz hakkı olduğu konuşulan Kylian Mbappe'nin, disiplinsiz davranışları sebebiyle Neymar'ı istemediği öğrenildi.

PSG'nin, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırması halinde bunun bedelinin, yaklaşık 300 milyon Euro'yu bulacağı konuşuluyor.

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