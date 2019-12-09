PSG'de kriz! Mbappe ile Thomas Tuchel arası bozuk..
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Sanit-Germain'de kriz çıktı. Son olarak 3-1 kazanılan Montpellier maçında Mbappe ile teknik direktör Thomas Tuchel arasında soğukluk yaşandı. Oyundan çıkan Mbappe hocasına tavır koydu.
Paris Saint Germain'in deplasmanda 3-1 kazandığı Montpellier maçında oyundan çıkan Kylian Mbappe, teknik direktörü Thomas Tuchel'e tavır koydu. Montpellier maçını tamamlamak isteyen ve oyundan çıkmasına içerlenen Mbappe, kendisini teskin etmeye çalışan teknik direktör Tuchel ile muhatap olmadı.
Mbappe, kendisine sarılan hocasının yüzüne bakmadan, direkt kulübenin yolunu tutması dikkat çekti.
(Skorer)