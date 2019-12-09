Paris Saint Germain'in deplasmanda 3-1 kazandığı Montpellier maçında oyundan çıkan Kylian Mbappe, teknik direktörü Thomas Tuchel'e tavır koydu. Montpellier maçını tamamlamak isteyen ve oyundan çıkmasına içerlenen Mbappe, kendisini teskin etmeye çalışan teknik direktör Tuchel ile muhatap olmadı.

Mbappe, kendisine sarılan hocasının yüzüne bakmadan, direkt kulübenin yolunu tutması dikkat çekti.

(Skorer)