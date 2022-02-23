2017'de Barcelona'dan 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e transfer olan ve geçtiğimiz yıl sözleşme yenileyen Neymar, Fenomenos Podcast isimli bir programa konuk oldu.

Brezilyalı yıldız, Lionel Messi ile tekrar bir arada oynama fırsatı elde ettiği için mutlu olduğunu belirtirken Barcelona'ya dönme isteğiyle ilgili şunları söyledi, "Barcelona'ya dönmeye çalıştım. Her şeyi denedim ama bu mümkün olmadı. Lionel Messi'yle birlikte tekrar bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Leo buraya gelme fırsatı yakaladı ve bu harika oldu."

MLS'te oynamak istediğini açıkladı

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta katıldığı bir Twitch yayınında Paris Saint Germain'de kontratının sonuna kadar kalmak istediğini söylerken geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Neymar, kariyerini tamamlamadan MLS'te oynamak istediğini belirtip şu ifadeleri kullandı, "Açıkçası bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bazı şüphelerim var ama MLS'te oynamaya sıcak bakıyorum. Orada en az bir sezon oynama fikri güzel geliyor. Her şeyden önce sezonları kısa ve üç ay tatiliniz var. Bu şekilde uzun yıllar oynayabilirim.

Arkadaşlarımla şakalaşırken 32 yaşında emekli olacağımı söylüyorum ancak bu bir şaka. Dürüst olmak gerekirse mental olarak iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Paris Saint Germain'le sözleşmem bittiğinde 34 yaşında olacağım ve kontratımın sonuna kadar kulüpte kalacağım."

Neymar bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 16 maça çıkan Neymar, 4 gol ve 4 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu bileğindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 2.5 ay forma giyememişti.