Teknik direktör Christophe Galtier yönetiminde yeni bir döneme giren Fransız devi Paris Saint-Germain'de yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor.

Le Parisien'de yer alan habere göre PSG Sportif direktörü Luis Campos, futbolcuların beslenme alışkanlıklarını düzenlemek için tam zamanlı olarak bir beslenme uzmanını göreve getirdi.

Şekerli içecekler yasaklandı

Kulüpte göreve başlayan beslenme uzmanı ilk iş olarak futbolcuların, şekerli içecekler tüketmesine engel olabilmek için yemeklerde kola ve soğuk çay içilmesini yasakladı.

Günde 2 yemek

PSG'de takımın her gün antrenman merkezinde kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki kez bir araya geldiğinin altı çizilirken, bu yeni uygulamanın diğer birçok büyük Avrupa kulübünde yürürlükte olduğu ancak Fransız devinde daha önce uygulanmadığı aktarıldı.

Sezona 2'de 2 ile başladı

Galtier yönetiminde Ligue 1'e etkili bir başlandıç yapan PSG, ilk 2 hafta mücadelelerinden galibiyet ile ayrılarak etkili futbolunu gözler önüne serdi. Ayrıca Fransız ekibi bu maçlarda toplam 10 gol atarken kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Mbappe - Neymar krizi

Ancak alınan galibiyetlere rağmen takımda yıldız futbolcular Neymar ve Kylian Mbappe arasında sorunlar yaşandı. Her ne kadar sorunların çözüldüğü belirtilse de gelecek haftalarda neler yaşanacağı merak konusu.



