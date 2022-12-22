Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek mutlu sona ulaşan Arjantin'de Lionel Messi'nin geleceği merak ediliyor. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası esnasında Lionel Messi ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacaklarını açıklamıştı fakat süper yıldızdan flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...









REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de takımını sırtlayan Messi, birçok rekora ve ilke imza attı.

İşte Messi'nin kırdığı rekorlardan bazıları;









En çok maç oynayan oyuncu

Dünya Kupalarında 26 müsabakaya çıkan Arjantinli yıldız en çok Dünya Kupası maçı oynayan futbolcu unvanını eline geçirdi.

Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen 3 futbolcu

1- Lionel Messi - Arjantin (26 maç)

2- Lothar Matthaus - Almanya (25 maç)

3- Miroslav Klose - Almanya (24 maç)

En çok süre alan Messi

Lionel Messi, karşılaşmada 24 dakikadan fazla süre alarak İtalyan Paolo Maldini'yi geride bırakıp Dünya Kupası tarihinde en fazla süre alan oyuncu unvanını da elde etti.

En çok gole etki eden oyuncu

Fransa karşılaşmasında penaltıdan ağları havalandıran Lionel Messi, 13 gol ve 8 asistle en çok gole etki eden oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller





Arjantin'in en golcüsü

Yarı finalde oynanan Hırvatistan maçında kaydettiği golle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakıp 13 gole ulaşarak Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmuştu.

ARJANTİN BASININDAN MESSİ İÇİN 2026 DÜNYA KUPASI İDDİASI

Arjantin'den Ole, şu anda kadroda bulunan futbolcuların 2026 Dünya Kupası'nda kaç yaşında olacaklarını ve turnuvada yer alıp alamayacaklarını okuyucularıyla paylaştı.

2026 Dünya Kupası'nda 40 yaşında olacak olan kaleci Franco Armani için "Kalecinin pozisyonu sahadaki diğer oyunculara göre zaman içinde daha fazla uzasa da Armani'nin bir sonraki Dünya Kupası'nda yer alması o yaşta oynamaya devam edip etmediğine bağlı." ifadelerine yer verildi.





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2026 Dünya Kupası'nda 38 yaşında olacak olan Di Maria için "Milli Takımın bir diğer büyük idolü ve muazzam bir final oynayan Di Maria 2026'da yer alamaycak. Aylar öncesinden Katar'ın onun için son Dünya Kupası olacağı belliydi." denildi.

Ole'de yer alan haberin detayında Lionel Messi için "Leo, dünya şampiyonu olarak birkaç maç daha oynamayı planladığını belirtmesine rağmen, Katar'daki bu Dünya Kupası'nın kariyerindeki sonuncusu olduğunu zaten açıkça belirtmişti. Fikrini değiştirirse, kariyerindeki altıncı Dünya Kupası mutlak bir rekor olurdu. Binlerce rekordan sadece birtanesi. Dünyanın en iyisi her istediğini yapabilir." ifadeleri kullanıldı.









MESSİ'NİN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Lionel Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli süperstarın geleceği merak ediliyor. Messi'nin MLS'ten Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edilmiş. İspanyol basını ise PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya döneceğini iddia etmişti.

Messi'nin PSG'de kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmazken PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Messi ile görüşmelere başlayacaklarını açıklamıştı.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ"

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Messi ile devam etmek istediklerini açıklamıştı. Nasser Al-Khelaifi, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız." açıklamasını yapmıştı.

İSPANYA'DAN BOMBA İDDİA: BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK

İspanyol basını Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri dönmek istediğini iddia etmeye devam ediyor. Mundo Deportivo, Messi'nin PSG'de kalma ihtimalini yüzde 90 olarak yorumlarken Katalan basını Messi'nin Barcelona'ya dönmek istediğini ve bu kararını Xavi'ye ilettiğini iddia etti.

La Vanguardia'da yer alan habere göre Arjantinli yıldızın Barcelona'ya dönme niyetini Xavi ve ekibine bildirdiği belirtildi. Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün bu yaz olup olmayacağı ise yıldız ismin PSG ile yapacağı görüşmeler bağlı. Habere göre Messi'nin yeniden Barcelona forması giymesinin yakın bir gelecekte yaşanacağı öne sürüldü.

La Vanguardia'da yer alan haberin ayrıntısında Messi'nin yeniden Barcelona'ya dönme habererinin Paris'te kısa süre içinde yayıldığı ve Fransız ekibinin sözleşme yenileme görüşmeleri için geç kalmayacağı belirtildi.