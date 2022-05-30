Galatasaray 'da görev alma ihtimali ortadan kalkan ve PSG ile anlaşma sağlayan Luis Campos, Fransız devinde önemli bir değişim yaratacak. Öncelikle kadroda bir temizlik planlanıyor.

Le Parisien, PSG'nin 10 oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığını belirtti. İlk etapta Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Julian Draxler ve Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmaları bekleniyor.

Bu isimelrin ardından ise Danilo, Leandro Parades, Idrissa Gueye, Ander Herrera ve Abdou Diallo gibi isimlerin ayrılmaları gündemde. Neymar ve Colin Dagba'nın da gelecek tekliflere göre ayrılma ihtimalleri bulunuyor.