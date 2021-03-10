Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Paris Saint Germain-Barcelona maçı öncesi Fransız taraftarların Katalan ekibine yönelik saldırıları bitmiyor.

Bir grup Paris Saint Germain taraftarı, sabahın saat 4'ünde Barcelona teknik ekibinin ve futbolcuların kaldığı otele gelerek otelin yakınlarında havai fişek patlattılar. Yoğun şekilde yapılan patlamalar Paris'in çeşitli yerlerinden görüldü.

Shakira'ya da saldırmışlardı

PSG taraftarları, geçtiğimiz gün de Barcelona'nın defans oyuncusu Gerrard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı eşi Shakira'yı hedef almıştı. Barcelona otobüsünün geldiği sırada "Shakira, La Jonquera" yazılı bir pankart açan Fransızlar, pankartta İspanya ve Fransa sınırında bulunan Girona'daki genelevlere göndermede bulunmuştu.

(Not: Haber görseli Marca'dan alınmıştır)