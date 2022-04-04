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PSG taraftarı Sergio Ramos'u da yuhaladı

Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından Lionel Messi ve Neymar'ı yuhalayan PSG taraftarları, dün de Lorient karşısında oyuna sonradan giren Sergio Ramos'u da yuhaladılar.

04 Nisan 2022, Pazartesi 12:16 Son Güncelleme:
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PSG taraftarı Sergio Ramos'u da yuhaladı

PSG taraftarlarının oyunculara yönelik tepkisi sürüyor. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid'e elenilmesi sonrası taraftarları, Lionel Messi ve Neymar'ı yuhalamışlardı. Taraftarların hedefindeki son isim ise Sergio Ramos oldu. 

PSG'nin 5-1 kazandığı Lorient maçının 72. dakikasında oyuna giren Sergio Ramos taraftarlarca yuhalanırken sonrasında her topu ayağına aldığında da ıslıklandı. 

36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Real Madrid ile biten sözleşmesinin ardından sezon başında PSG'ye transfer olmuştu. Transferin yarattığı beklentiye rağmen Sergio Ramos, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 6 maçta Fransız ekibinin formasını giydi.

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