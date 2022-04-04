PSG taraftarlarının oyunculara yönelik tepkisi sürüyor. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid'e elenilmesi sonrası taraftarları, Lionel Messi ve Neymar'ı yuhalamışlardı. Taraftarların hedefindeki son isim ise Sergio Ramos oldu.

PSG'nin 5-1 kazandığı Lorient maçının 72. dakikasında oyuna giren Sergio Ramos taraftarlarca yuhalanırken sonrasında her topu ayağına aldığında da ıslıklandı.

36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Real Madrid ile biten sözleşmesinin ardından sezon başında PSG'ye transfer olmuştu. Transferin yarattığı beklentiye rağmen Sergio Ramos, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 6 maçta Fransız ekibinin formasını giydi.