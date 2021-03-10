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PSG taraftarı gece yarısı yangın alarmını çaldı

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın mucize aradığı PSG deplasmanı öncesi Fransız ekibinin taraftarları işi şansa bırakmak istemiyor!

10 Mart 2021, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
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PSG taraftarı gece yarısı yangın alarmını çaldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG, Barcelona'yı ağırlayacak ancak Fransız ekibinin taraftarları Barcelona'ya rahat bir dinlenme fırsatı bile vermedi. İlk maçta Katalanların PSG'li yönetici ve futbolculara yaptıklarının 'öcünü' sert şekilde alan Parislilerin otel önünde havai fişek patlatmasının ardından bir başka ilginç olay daha ortaya çıktı.

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; bir taraftar Barcelona'nın kalacağı oteli öğrendi ve önceden dün akşam için burada bir oda tuttu. Barcelona'lı oyuncular gece odalarında olduğu sırada ise onların uyanmaları için otelin yangın alarmını çalıştırdı ve kısa süreli paniğe sebep oldu.

PSG, İspanya'daki ilk maçı 4-1 kazanmıştı.


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