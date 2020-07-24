4.5 ayı aşkın bir süre önce resmi maçlara ara verilen Fransa'da PSG, 2019-20 sezonunun şampiyonu ilan edilmişti. Normale dönme aşamasında 2 tane hazırlık maçı yaptılar, Le Havre engelini 9-0'la geçerken Celtic'i ise 4-0'la İskoçya'ya geri yolladılar... Juan Bernat sakat, Thomas Meunier ve Edinson Cavani takımdan ayrıldı. Thiago Silva da PSG formasıyla son maçına çıkacak. Celtic maçının yıldızları Neymar Jr ve Kylian Mbappe, hücumun en ilerisinde oynayacak olan Mauro Icardi'ye destek verecek.

Futbola uzun süre uzak kalan St. Etienne ise Rumilly Vallieres, Nice ve Sporting Charleroi ile hazırlık maçları oynadı. Hepsini kazandı. Sonrasında, aynı gün içerisinde iki farklı takımla çıktığı Anderlecht maçlarını kaybetti. Arsenal'den kiraladıkları stoper William Saliba, İngiliz ekibine geri döndü. Boşluğunu Timothee Kolodziejczak ile doldurup, sol beke Gabriel Silva monte edebilirler. TD Claude Puel, "Normal zamanda bu maçı oynuyor olsaydık, rakibimiz 3 günde 1 maç yaptığı bir periyotta bu finale çıkmak zorunda kalacak ve bu da bizim işimize daha çok gelecekti ama durumu olduğu gibi kabullenmek zorundayız. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen kadromdaki oyuncularımın reaksiyonlarından oldukça memnunum, hepsi bu finali kazanmak, tarihe geçmek istiyor..." değerlendirmesini yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG kupadaki son 36 maçının 34'ünü kazandı, son 25 maçının ise 21'inde "handikap" yaptı.

- St. Etienne kupadaki son 5 maçını kazanırken, son 7 maçının ise 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Kupası final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "3.5 ÜST" oldu! %22'lik kesim karşılaşmada en az 4 gol çıkmasını bekliyor... %16'lık kesim ise "İY 0.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve ilk yarıda mutlaka 1 gol göreceğimizi düşünüyor.