Galatasaray 'daki başkan danışmanlığı görevinden ayrılan Luis Campos, PSG'nin yeni sportif direktörü oldu. Monaco'da forma giydiği dönemde Mbappe'nin keşfedilmesinde büyük pay sahibi olan Campos'un PSG'de sportif direktör olarak göreve başlamasında Mbappe'nin de aracı olduğu iddia edilmişti.

CAMPOS TRANSFERLERE BAŞLADI! HEDEFTE ATTILA SZALAI DE VAR

Attila Szalai ve Kim Min-jae’nin geleceği merakla bekleniyor. Yönetim, Abdülkerim Bardakçı transferi sonrasında bu ikiliden birini, iyi bir transfer bütçesi oluşturmak için satmayı planlıyordu. İkilinin adı birçok takımla anılırken, Szalai’yi için devreye giren son ekip bomba etkisi yarattı: PSG! Fransız ekibi şu anda savunmasını güçlendirmek için İnter’le Milan Skriniar pazarlığı yapıyor. Bu transferi bitirmeye yakınlar. Ancak Presnel Kimpembe konusunda yaşanacak gelişmeler, bir stoper daha almalarını gerektirebilir.

CAMPOS İSTİYOR

Kimpembe için Premier Lig’den takımların yanı sıra Real Madrid devrede. Fransız ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki savunmacıyı gönderecek. Geçen sezon Galatasaray ’da Burak Elmas’ın danışmanlığını yapan ve yeni dönemde PSG’de göreve başlayan Luis Campos’un, Kimpembe’nin alternatifi olarak Attila Szalai’yi belirlediği öğrenildi. Campos’un bu tercihinde; Kimpembe gibi Szalai’nin de solak olması, potansiyelinin yüksekliği, özellikle Macaristan formasıyla büyük rakiplere karşı sergilediği performanslar önemli etken oldu.

LUGANO'YU ALMIŞLARDI

PSG’nin 24 yaşındaki defans oyuncusu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ise bu rakamı olabildiğince yukarı çekmeye çalışacak. Fransız devi, 2011 yılında da Sarı- Lacivertliler’in defanstaki en önemli ismi olan Diego Lugano’yu 3 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. (Skorer)