PSG - Real Madrid (şifresiz izle) maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nda grubunun iki favorisi PSG ile Real Madrid, kozlarını Fransa’nın Başkent’i Paris’te paylaşacak. Her iki takımda da eksik oyuncuların fazlalığı dikkatleri çekiyor. Ev sahibi PSG’de Cavani, Draxler, Mbappe, Dagba ve Kehrer sakat, Neymar cezalı. Konuk Real’de Isco, Modric, Asensio sakat, Nacho ile Sergio Ramos da kırmızı kart cezalıları oldukları için forma giyemiyor.

Bu haberi de okudular PSG - Real Madrid maç sonucu: 3-0

PSG - Real Madrid ilk 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Kimbempe, Silva, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di Maria, Icardi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, James, Casemiro, Kroos, Hazard, Bale, Benzema

PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'de oynanacak mücadele TSi 22.00’de başlayacak. Anthony Taylor'ın çalacağı mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Neymar’ın cezası 3’ten 2’ye düştü

Geçen sezon ikinci turda elendikleri Manchester United maçının ardından sosyal medyada karşılaşmanın hakemlerine hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç ceza alan Neymar’a müjdeli haber... PSG, Brezilyalı yıldızın cezasının düşürülmesi için CAS’a başvurdu. CAS da, 3 maçı 2’ye indirdi. Neymar, frReal Madrid ve ardından oynanacak Galatasaray maçlarında olmayacak, Brugge mücadelesiyle sahalara dönecek. Sakatlıkları bulunan Mbappe ve Cavani’nin de Aslan’a karşı yetişmesi zor gözüküyor.

Thomas Tuchel: "Real Madrid çok güçlü ve deneyimli bir takım''

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın da yer aldığı A Grubu’nda yarın oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid karşılaşması öncesi, iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi. Real Madrid ile sahasında karşılaşacak Paris Saint-Germain’in teknik direktörü Thomas Tuchel, "Real Madrid çok güçlü ve deneyimli bir takım, Şampiyonlar Ligi’ni birçok kez kazandılar. Agresif oynamalıyız. Zor bir maç olacak." dedi. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bazı oyuncuların forma giyemeyeceğini ancak yarın sahaya iyi bir takımla çıkacaklarını belirten Tuchel, oyuncularına güvendiğini aktardı.

Tuchel, Real Madrid’e karşı iyi performans sergileyeceklerine inandıklarını kaydederek, "Hedefim Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak." ifadesini kullandı. Paris Saint-Germainli oyuncu Marco Verratti ise geçen seneye göre daha güçlü bir takıma sahip olduklarını ve yarınki maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Zidane: "Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi’nin favori takımlarından"

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi’nin favori takımlarından çünkü çok büyük bir takım ve iyi bir performans sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu. Zidane, Eden Hazard’ın maçta oynayabileceğini aktardı. Real Madridli oyuncu Raphael Varane, zor bir maçın kendilerini beklediğini anlatarak, "Paris Saint-Germain’e karşı oynamak kolay değil, hata yapmamalıyız." yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımı Real Madrid

Geçen sezon Liverpool’un, Tottenham’ı yenerek şampiyon olduğu Devler Ligi’nin en başarılı takımı İspanyol devi Real Madrid. Real, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupaya uzanamadı.

40 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)(beIN Connect)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)