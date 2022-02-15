Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı bu gece oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin kapışmasında Paris'te Lionel Messi ve Kylian Mbappe'li PSG, Karim Benzema ve Luka Modric'li Real Madrid'i ağırlayacak. Ev sahibinde Neymar ve Hereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekipte Benzema ise bu maçla sahalara geri dönecek. İki takım daha önce 6 kez karşılaştı; bu maçların 3'ünü İspanyollar, 1'ini Fransızlar kazanırken, 2 maç da berabere bitti.

PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parc des Princes'te oynanacak PSG - Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Bugün TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

PSG - Real Madrid muhtemel 11'ler:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Verratti, Gueye, Wijnaldum, Di Maria, Messi, Mbappe

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema

Gecenin diğer mücadelesinde yine aynı saatte ise Beşiktaş 'ın grubundan çıkan Sporting Lizbon, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma da Exxen'de olacak. Yarın da İnter-Liverpool ve Salzburg-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.