PSG - Real Madrid maç sonucu: 3-0
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri olan PSG ile Real Madrid, Parc des Princes'de kozlarını paylaştı. Ev sahibi PSG, güçlü rakibini 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria, mücadeleye damgasını vurdu.
Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nda grubunun iki favorisi PSG ile Real Madrid, kozlarını Fransa’nın Başkent’i Paris’te paylaştı. Her iki takımda da eksik oyuncuların fazlalığı dikkatleri çekti. Ev sahibi PSG’de Cavani, Draxler, Mbappe, Dagba ve Kehrer sakat, Neymar cezalı. Konuk Real’de Isco, Modric, Asensio sakat, Nacho ile Sergio Ramos da kırmızı kart cezalıları oldukları için forma giyemedi.
PSG, konuk ettiği Real Madrid'i Di Maria (2) ve Meunier'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla PSG 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, Galatasaray ve Club Brugge 1 puanla Fransız ekibini takip etti. Real Madrid ise ilk hafta itibari ile puan alamadı.
PSG - Real Madrid ilk 11'ler:
PSG: Navas, Meunier, Kimbempe, Silva, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di Maria, Icardi
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, James, Casemiro, Kroos, Hazard, Bale, Benzema