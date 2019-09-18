PSG - Real Madrid maç sonucu: 3-0

Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nda grubunun iki favorisi PSG ile Real Madrid, kozlarını Fransa’nın Başkent’i Paris’te paylaştı. Her iki takımda da eksik oyuncuların fazlalığı dikkatleri çekti. Ev sahibi PSG’de Cavani, Draxler, Mbappe, Dagba ve Kehrer sakat, Neymar cezalı. Konuk Real’de Isco, Modric, Asensio sakat, Nacho ile Sergio Ramos da kırmızı kart cezalıları oldukları için forma giyemedi.

PSG, konuk ettiği Real Madrid'i Di Maria (2) ve Meunier'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla PSG 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, Galatasaray ve Club Brugge 1 puanla Fransız ekibini takip etti. Real Madrid ise ilk hafta itibari ile puan alamadı.

PSG - Real Madrid ilk 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Kimbempe, Silva, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di Maria, Icardi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, James, Casemiro, Kroos, Hazard, Bale, Benzema