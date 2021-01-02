Son dakika | PSG Pochettino'yu resmen açıkladı
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ancak bu sezon istediği girişi yapamayan PSG takımında Thomas Tuchel ile yollar 2020 yılı sonunda ayrılmıştı. Yeni yılın ilk günlerinde Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ile anlaştığını resmen duyurdu
Son dakika haberi...Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile anlaştığını resmen duyurdu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan son yıllarda Ligue 1'i adetaq domine eden PSG bu sezon istediği gibi bir giriş yapamamıştı. Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaştı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1345385696035545089