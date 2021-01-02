Son dakika haberi...Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile anlaştığını resmen duyurdu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan son yıllarda Ligue 1'i adetaq domine eden PSG bu sezon istediği gibi bir giriş yapamamıştı. Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaştı





https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1345385696035545089











