PSG Oyuncuları Corona Virüs Arasını Böyle Değerlendiriyor!

Fransa'da corona virüs önlemleri kapsamında Ligue 1'in süresiz askıya alınmıştı. Dugout, ligin askıya alınmasının ardından araya giren PSG oyuncularının özel görüntülerini sizler için hazırladı.

18 Mart 2020, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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PSG Oyuncuları Corona Virüs Arasını Böyle Değerlendiriyor!

Corona virüs spor dünyasını da etkisi altına aldı, birçok lig süresiz olarak askıya alındı. Fransa'da Ligue 1'de süresiz olarak askıya alınan ligler arasında. Dugout, corona virüs sebebiyle verilen arada PSG'li oyuncuların özel görüntülerini sizler için hazırladı...

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