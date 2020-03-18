PSG Oyuncuları Corona Virüs Arasını Böyle Değerlendiriyor!

Corona virüs spor dünyasını da etkisi altına aldı, birçok lig süresiz olarak askıya alındı. Fransa'da Ligue 1'de süresiz olarak askıya alınan ligler arasında. Dugout, corona virüs sebebiyle verilen arada PSG'li oyuncuların özel görüntülerini sizler için hazırladı...